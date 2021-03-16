ФСБ: В Крыму задержали агента украинской разведки

В Крыму задержали мужчину, собиравшего информацию о местах с массовым пребыванием людей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержанный – гражданин России – работал на украинскую разведку.

«Задержанный Есипенко рассказал, что собирал информацию в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука», – заявили в ФСБ, добавив, что в автомобиле мужчины обнаружено взрывное устройство, которое он хранил, якобы, «для обеспечения собственной безопасности».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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