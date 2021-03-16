Украинские теплоходы «Челябинск» и «Иваново» попали в переделку на реке Дунай

Грузовое судно Украинского Дунайского пароходства (УПД), следуя в составе каравана, совершило навал на опору моста через реку Дунай в районе венгерского города Бая.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил представитель пресс-службы УПД.

Помощь судну оказал находившийся поблизости другой теплоход Украинского Дунайского пароходства.

«По информации от венгерских коллег 15 марта в 12:50 (по киевскому времени) теплоход «Челябинск» караваном из шести единиц, следуя вниз, совершил навал на опору моста в Бае на 1 480 км Дуная. В ликвидации последствий навала оказал помощь экипаж теплохода «Иваново», – написал сотрудник компании.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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