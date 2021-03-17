Среди заболевших коронавирусом в Крыму резко выросла доля пенсионеров

В Крыму за сутки зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в условиях пандемии РК существует уже год: 17 марта 2020 года глава республики Сергей Аксенов подписал указ о введении режима повышенной готовности. С тех пор документ меняли 63 раза, ужесточая или ослабляя меры профилактики инфекции.

Всего за прошедший год в РК официально зафиксировано 36 тысяч 785 случаев заражения COVID-19. Самый высокий показатель суточной выявляемости зарегистрирован 13 января – 365 новых случаев. С тех пор темпы распространения инфекции идут на убыль. Однако в последнее время они «притормозили»: за неделю с 9 по 16 марта заболеваемость снизилась всего на 6% к предыдущей семидневке. При этом непосредственное снижение выявляемости отмечалось лишь в последние 2 дня, а то этого показатели держались на уровне предшествующей недели.

В среднем по РК темпы роста заболеваемости на сегодняшний день составляют 0,17. Однако в Нижнегорском, Джанкойском и Бахчисарайском районах заболеваемость растет ( плюс 40% – 200% за неделю) и превышает среднекрымские показатели в 2 – 4 раза. По-прежнему сложная ситуация отмечается в Ялте, Алуште и Кировском районе.

Еще одной тревожно тенденцией стал рост заболевших пенсионного возраста: в общей структуре инфицированных за неделю на их долю приходится 47% – это самый высокий показатель с января текущего года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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