В Крыму возникли проблемы с вакцинацией от коронавируса

В Крыму замедлились темпы вакцинации от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов в начале февраля поставил задачу завершить массовую вакцинацию от коронавируса до начала курортного сезона. Для этого необходимо прививать не менее 200 тысяч человек в месяц – тогда к 1 июня число привитых составит 33% от общего числа населения республики.

Уже сейчас ясно, что выполнить поставленную задачу невозможно: на сегодняшний день вакцинацию прошли лишь 2% и то не от общего числа крымчан, и из тех, кто подлежит обязательной вакцинации. Самый высокий показатель отмечен среди медиков, но он не превышает 10%.

Проблема в перебоях с поставками вакцины. При этом никто не может точно сказать, когда и куда привезут новую партию. «Нет системы поступления вакцины, поэтому выстроить график вакцинации невозможно», – отмечают в Центре оперативного реагирования.

Это приводит к сбоям в уже запланированных схемах иммунизации: еженедельно сотни крымчан жалуются, что не получили прививку в указанный заранее срок. Причем об отсутствии вакцины они узнают, только прибыв в прививочный кабинет – заранее об отмене процедуры их не оповещают. И место в очереди на вакцинацию за ними не сохраняется – их отправляют записываться снова, а это не так просто.

По словам крымчан, записаться через сайт госуслуг часто невозможно – ресурс выдает ошибку. С записью по телефону тоже сложности – далеко не до каждого медучреждения можно дозвониться.

Сотрудники Центра оперативного реагирования проверили эту информацию и не дозвонились до каждого четвертого прививочного пункта. Еще в 50% им предложили записать только на апрель – май.

По данным министерства здравоохранения РК, сейчас в очереди на вакцинацию числится 28 тысяч человек. Ближайший срок поступления вакцины – конец текущей недели: должны привезти 8 тысяч 100 доз. Но данные предварительные, и когда точно поступит препарат, никто сказать не может.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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