В Крыму необходимо увеличить число водозаборов – подобные гидрообъекты должны появиться рядом со всеми городами. Об этом заявил доцент кафедры землеведения и геоморфологии Таврической академии Крымского федерального университета Геннадий Амеличев.

«В среднем 500 мм осадков выпадает в нашем районе за год. В прошедшем году выпало около 380 мм, поэтому несколько родников просто высохли. Снег, который сейчас лежит в горах, даст какой-то объём воды, но в связи с прошлогодней засухой наше водохранилище особо не заполнится, будет отлично, если на половину», – цитирует ученого пресс-служба университета.

По словам Амеличева, решить проблему с обеспечением водой крупных городов Крыма помогли бы водозаборы.

«Водозабор – это достаточно крупный бассейн рядом с руслом реки. В него попадает вода, которая возникает во время весеннего паводка. Сейчас вода просто стекает в море, её пытаются применять, но поливать огороды – это нерациональное использование. Чтобы обеспечить крупный населённый пункт водой, нужно иметь запас. Водозабор как раз и позволяет за счёт паводковых вод аккумулировать воду и потом подавать крупными насосными станциями по назначению», – отметил специалист.

Симферополь, Лиана Макоба

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