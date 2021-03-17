Крымские пенсионеры стали реже умирать от ковида

В Крыму за сутки от коронавируса скончались еще 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 9 по 16 марта зафиксирован 31 летальный исход, причем 41% скончавшихся обратились за медицинской помощью в первые 3 дня с момента заболевания.

Среди умерших снизилось число тех, кому уже исполнилось 65 лет: если в начале марта на их долю приходилось 28% смертей, то сейчас 19%. При этом отмечается рост случаев, когда отягчающей патологией умершего от ковида стал рак.

Всего с начала эпидемии от COVID-19 скончались 1 тысяча 10 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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