Крым и Севастополь стали лидерами ЮФО по росту цен на мясо

Крым и Севастополь стали лидерами Южного федерального округа по росту цен на мясо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего в минувшем месяце на полуострове подорожало мясо птицы: в Севастополе на 13,2%, в РК – на 11,72%. При этом средний рост по России составил 7,14%.

Цены на свинину в Крыму выросли почти на 4%, в Севастополе – на 1,5% ( в среднем по России – на 0,69%).

«Цены на баранину в феврале и в Севастополе, и в Крыму были самыми высокими в ЮФО, – пишет telegram-канал «Территория Крым». – Севастополь по ценам на баранину (кроме бескостного мяса) в феврале занимал 1-е место в ЮФО, Республика Крым – 2-е».

Лидировал полуостров и по росту цен на говядину: в Севастополе это мясо подорожало на 0,65%, а в РК – на 2,55%.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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