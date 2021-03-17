В Крыму снова растет заболеваемость внебольничной пневмонией

В Крыму снова растет заболеваемость внебольничной пневмонией: если за неделю со 2 по 9 марта было зарегистрировано 450 новых случаев, то с 10 по 17 марта – 643.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день уровень заболеваемости превышает прошлогодние показатели на 300%.

Особенно сложная ситуация отмечается Советском и Бахчисарайском районах, Алуште, Симферополе и Керчи, где показатели превышают среднереспубликанские в 1,5 – 2 раза.

На долю ковидных пневмоний приходится 27%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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