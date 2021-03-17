Америка ничем не поможет Украине в конфликте с Россией – экс-посол в США

Вашингтон не связан никакими взаимными стратегическими обязательствами и договорами с Киевом, а Украина не входит ни в какие серьёзные союзы с Западом, вроде НАТО или ЕС. Поэтому ожидать помощи Украине в случае экономических или военных конфликтов с РФ не приходится.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-посол Украины в США (2015-2019) Александр Чалый.

«Америка за что-то здесь отвечает? Взаимной договоренности практически нет никакой между нами и США, что они за что-то отвечают. Будапештский меморандум – последнее, в чем они расписались. У нас нет ни одного обязательства США перед нами по стратегическим вопросам. То есть мы в уникальной ситуации, это плохо.

В Польшу они вложили кучу денег, и не в финансовую стабилизацию, а в развитие. И во все страны, в НАТО они вкладывают кучу денег, они юридически отвечают за их безопасность. В отношении нас – остаточное финансирование и основа финансовой стабилизации, а не экономическое развитие.



Если они, например, с Польшей или с Германией имеют какой-то вопрос, потому что там – член НАТО, член Европейского союза. Мы должны жить своим умом и отстаивать свой национальный интерес», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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