Школы Крыма не на высоте: регион оказался внизу рейтинга по качеству образования

Школы Крыма оказались не на высоте: в Южном федеральном округе хуже обстоят дела только в Волгограде и Калмыкии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования составили рейтинг регионов по качеству школьного обучения. Такой анализ проводился впервые за 17 лет. Учебные заведения оценивались по 12 критериям, разбитым на 3 группы:

Результаты обучения школьников.

Практикоориентированность школьного образования.

Качество управления системой школьного образования.

Результаты обучения школьников оценивались в баллах на основании статистики ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 2019 года.

Практикоориентированность приносила баллы, если школы региона активно использовали лабораторное и компьютерное оборудование (в том числе и на экзаменах). Кроме того, при расчете уровня практикоориентированности учитывалась статистика поступления выпускников школ региона в учреждения СПО и вузы.

Третий показатель отражает эффективность работы региональных чиновников: как они справляются с методической помощью отстающим школам, занимаются ли профориентацией и социализацией школьников, поддерживают ли талантливых детей, объективно ли школы их региона проводят и оценивают ОГЭ, ЕГЭ и ВПР и т.д.

Школы РК и Севастополя оказались в красной, неблагополучной, зоне, а СМИ регионы – в нижней половине рейтинга.

Так, Севастополь набрал 50,7 балла и занял 44 место. А Крым с результатом 35,2 оказался на 71 месте. В ЮФО хуже результаты только в Волгоградской области (33,9) и в Калмыкии (22).

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