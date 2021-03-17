Ротенберг больше не будет строить в «Артеке»

Структуры Ротенберга больше не будут строить в «Артеке».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым определил единственного исполнителя для проектирования и строительства новых объектов в МДЦ «Артек».

Напомним, с 2015 года всероссийского детского центра занималась компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, получившая госконтракт на 30,5 млрд рублей. В декабре минувшего года контракт был расторгнут по соглашению сторон. «Стройгазмонтаж» получил 21,9 млрд рублей.

Согласно распоряжению Мишустина, в ближайшие 2 года строительными работами в «Артеке» будет заниматься группа компаний «Трансстройинвест». Группа зарегистрирована в Симферополе, но принадлежит одноименному АО из Москвы, которое, в свою очередь, приписывают бизнес-партнеру Ротенберга Алексею Фоменко.

«Дочки» московского АО уже строят в Крыму жилье для военнослужащих, логистический центр под Симферополем, комплекс элитных апартаментов в поселке Парковое (Ялта) и элитные дачи в поселке Олива (Ялта), а также получили контракт на строительство канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.03.21

Школы Крыма не на высоте: регион оказался внизу рейтинга по качеству образования. / Симферополь получит дополнительно 22 тысячи кубов воды в сутки. / Америка ничем не поможет Украине в конфликте с Россией – экс-посол в США. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»