Симферополь получит дополнительно 22 тысячи кубов воды в сутки

18 марта, в 7-ую годовщину воссоединения Крыма с Россией, состоится пуск воды по Бештерек-Зуйскому водоводу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по переброске воды из одноименного месторождения в селе Донское в крымскую столицу начались полгода назад. За это время пробурили 11 скважин, построили 4 резервуара, проложили 19 км водовода.

Проект обошелся в 1 миллиард 400 миллионов рублей.

Технический пуск планировался еще в минувший понедельник, но потом мероприятие решили приурочить к годовщине вхождения полуострова в состав РФ. Команду пустить воду должен будет президент Владимир Путин по видеосвязи.

Водовод будет поставлять в Симферополь 22 тысячи кубометров воды в сутки.

В целом, город будет ежедневно получать из артезианских скважин до 100 тысяч кубометров.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.03.21

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