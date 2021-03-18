В Крыму от Covid-19 умерли еще 6 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 56 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки от ковида скончались 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксирован 36 тысяч 841 зараженный, жертвами коронавируса стали 1 тысяча 16 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.03.21

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