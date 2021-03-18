В Крыму сокращается производство пищевых продуктов: по итогам первых двух месяцев текущего года снижение составило 14,1%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросло производство охлажденного мяса птицы, в том числе для детского питания – 181,5 тонны; масла сливочного – на 118,3 тонны; творога – на 101,4 тонн; сметаны – 30,1 тонны; изделий мучных кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения – на 70,6 тонны; крупы – на 17,8 тонны.

Вместе с тем, сократилось производство парной говядины и телятины, в том числе для детского питания – на 1,7 тонны; свинины – на 29,6 тонны; вареных колбасных изделий – на 67,1 тонны; копченых колбас – на 48,5 тонны; консервов рыбных – на 2 млн 695,8 тысяча условных банок; молока (кроме сырого) – на 615 тонны; хлебобулочных изделий – на 426,3 тонны; комбикормов – на 6 млн 676,6 тонны; минеральной воды – на 3 млн 741,1 тыс полулитров.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.03.21

В Крыму от Covid-19 умерли еще 6 человек. / В Крыму отмечают 7-ую годовщину возвращения в Россию. / Ротенберг больше не будет строить в «Артеке». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»