В ООН заявили, что в видеороликах, демонстрирующих мирную жизнь в Крыму, снимаются не крымчане

Представители ООН считают, что в видеороликах, демонстрирующих мирную жизнь в Крыму, снимаются не крымчане.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители национальных общин Крыма приняли участие в неформальной встрече по формуле «Арриа», организованной Совбезом ООН в режиме видеоконференции.

В Крыму площадкой ВКС стал Крымский инженерно-педагогический университет имени Якубова.

Были приглашены представителей различных народностей полуострова, чтобы дипломаты разных стран смогли услышать о реальной обстановке на полуострове от местных жителей.

«В своем выступлении я предложила мировой общественности отвлечься от мнимых нарушений прав человека в российском Крыму и обратить своё внимание на весь ужас, происходящий на Украине. Политика тотальной насильственной украинизации, пропаганда русофобии, зачистка информационного пространства – все это еще больше отдаляет от Киева не только российский Крым, но и регионы и граждан самой Украины, – рассказала глава «Украинской общины Крыма» Анастасия Гридчина. – Я уверена, что сегодня нам удалось разрушить хотя бы толику мифов и вранья, которые представители некоторых стран создают вокруг полуострова».

Кроме того, крымчане продемонстрировали ролик, снятый к 7-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Но немецкий дипломат, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в США (с 2014), постоянный представитель Германии в Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке (с 2017) Христоф Хойсген заявил, что в ролике участвуют не жители Корыма, а переодетые военные. В ответ Анастасия Гридчина пригласила политика в Крым и пообещала подарить гитару из видео.

Симферополь, Лиана Макоба

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