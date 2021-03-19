Киев намерен «выжать» Россию из Крыма – и опять чужими руками

Киев будет «выжимать» Россию из Крыма, правда для этого нужно снова разжечь истерию по поводу полуострова на международном уровне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние годы интерес к Крым на международной арене поутих, а пандемия коронавируса и вовсе отодвинула тему на второй план: в ЕС и США периодически заявляют, что никогда не признают полуостров российским да продлевают уже введенные санкции. Украину это категорически не устраивает: Киев хотелось бы вернуть не только вернуть вопрос в первоочередную повестку, но и заставить ведущие страны мира усилить давление на Россию и увеличить помощь Украине.

Поскольку старые способы привлечь внимание не действую, Киев ужесточает риторику, стращая Европу нападением России на Украину, которое вот-вот случится. Поскольку особой реакции это тоже не вызывает, на текущей неделе украинский МИД буквально перешел в информационное наступление. Сначала Кулеба потребовал, чтобы Германия отобрала Крым у России и вернула Украине в качестве компенсации за две оккупации полуострова.

Теперь он заявляет, что мировое сообщество должно создать механизм системного давления на Москву. Правда, признает чиновник, для этого нужно «вернуть Крым в топ вопросом международной повестки дня». Как это собираются сделать, глава МИД Украины не уточняет. Но настаивает: «Только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 18.03.21

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