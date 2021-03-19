В Крыму за сутки зарегистрировано 54 случая коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 54 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 41 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 случай завозной из-за рубежа. От инфекции умерли 3 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 36 тысяч 895 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 19 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.03.21

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