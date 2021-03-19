Власти Судака гарантировали долю Кайзеру, Магу и Бакалавру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила конкурс на рекультивацию свалки в Судаке (полигон ТБО на трассе Судак – Богатовка в районе здания МЧС).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники были готовы заплатить подрядчику 1 млрд 32 млн рублей.

Конкурсная документация сообщает: источники финансирования проекта – бюджет города Судака, бюджет Республики Крым, субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Утвердил документацию глава администрации Судака Игорь Степиков. При этом документация включала требования, которые дали повод потенциальным участникам тендера пожаловаться антимонопольщикам.

Жалобу подало ООО «Билд Град» из Махачкалы. Оно обращало внимание ФАС на несколько моментов: например, заказчик затребовал копии лицензий, хотя в требованиях к участникам открытого конкурса наличия лицензий нет.

Далее – еще интереснее. В заключении экспертной комиссии, которое является частью конкурсной документации, говорится: «к обезвреживанию/утилизации отходов планируется привлекать ООО «ЭКОЛОГИЯ» ИНН 7725299165 и ООО «ЭКОКОМ» ИНН 7709852657, к транспортировке планируется привлечение ГУП РК «Крымэкоресурсы».

То есть некоторые участники будущих работ – в том числе две московские фирмы – определены заранее.

Относительно первой авторами экспертизы допущена некоторая неточность. Под этим ИНН в базах числится ООО «Экология 24». В арбитражных судах Московской области и Москвы сейчас рассматриваются иски, поданные к этим «экологам» ОАО «РЖД» и ООО ТД «Настюша».

Совладельцем и гендиректором второй фирмы, согласно базе ЕГРЮЛ, является человек с фамилией Кайзер Маг Юр Бакалавр Фил, именем Оливер Паскаль и российским ИНН.

В картотеке судебных решений легко найти десятки судебных исков, где ответчиком является «Экоком». Самое свежее – удовлетворение иска на 3 млн 548 тыс руб, поданного ООО «Экологические технологии», которому «Экоком» не поставил обещанный песок.

Жалобщик удивляется: «Согласно положениям проекта контракта, подрядчик самостоятельно подбирает и привлекает специализированные организации к выполнению работ (по согласованию с Заказчиком)». Почему же эти субподрядчики заранее навязываются?

Рассмотрев жалобу, ФАС признала ее частично обоснованной и свои решением приостановила проведение конкурса. Судакский мусор подождет.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 19.03.21

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