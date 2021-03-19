В Крыму построят четырехполосные дороги ко всем основным городам

Ко всем основным городам Крыма построят четырехполосные дороги. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках ФЦП в ближайшее годы планируется продолжить развития транспортной инфраструктуры полуострова. В планах мы построить полноценные четырехполосные съезды с региональных магистралей к Судаку, Керчи, Феодосии, Ялте, Алуште.

Кроме того, будет реконструирована горная дорога от Ялты то Бахчисарая, а также приведена в порядок улично-дорожная сеть как внутри населенных пунктов, так и между ними.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.03.21

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