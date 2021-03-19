Предупреждение Путина оказалось актуальным: 81,9% украинцев боятся размещения баз НАТО в стране

Подавляющее большинство украинцев опасается размещения баз НАТО на территории «Незалежной» из-за реакции Москвы и возможных в связи с этим серьёзных инцидентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на последние социологические исследования.

Так 81,9% респондентов сказали, что боятся появления военных баз Североатлантического альянса на территории Украины. 79,9% граждан против обязательств Киева отправлять украинских военнослужащих в «горячие точки» по всему миру. 78,7% опрошенных выступают за сохранение нейтрального статуса Украины.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на митинге по случаю воссоединения Крыма с Россией предупредил руководства стран бывшего СССР, что Москва не потерпит военных угроз с их стороны.

«Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства (в результате передачи руководителями СССР части русских территорий соседним республикам – прим. «НД»)... Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях... Но мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые (территориальные) подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – заявил Путин.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 19.03.21

Специалисты считают решение строить в Крыму опреснители поспешным и опасным. / Президент Литвы распространял фейки на украинском языке о Белорусской АЭС. / Правительство Москвы выделит Крыму 45 млрд рублей – крымчане не рады. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»