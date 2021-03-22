Климатолог рассказал, когда Крым придут весна и лето

Весеннее тепло придет в Крым в первой декаде апреля. Об этом сообщил доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета, климатолог Владимир Рябов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни на полуострове ожидается дождливая погода и небольшое похолодание: если сегодня в отдельных районах воздух прогреется до +11, то завтра будет уже не выше +6.

«По средним многолетним климатическим данным весна у нас уже началась, поскольку среднесуточная температура воздуха стала положительной. В ближайшее время она будет колебаться днём от +5 до +10 градусов, а ночью – от +2 до +3. И так будет примерно до конца марта. А вот в апреле можно ждать настоящего потепления с постепенным повышением среднесуточной температуры от +10 до +15 градусов», – отметил Владимир Рябов.

По его словам, такая погода продержится до первой декады мая.

«В первой декаде мая следует ожидать начала лета, когда устойчиво среднесуточная температура поднимется выше +15 градусов», – сообщил Владимир Рябов.

Климатолог добавил, что если в ближайшее время на полуострове выпадут осадки в пределах месячной нормы, то можно ожидать частичного наполнения водохранилищ, в частности Симферопольского и Партизанского. Мелкие же осадки лишь увлажнят верхний слой почвы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.03.21

Украина стянула танковую армаду для прорыва фронта в Донбассе. / Путину не звонить, ждать инструкций от Байдена – Волкер дал советы Зеленскому по Донбассу. / На Украине освободили производителей вакцин от ответственности за любые побочные эффекты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»