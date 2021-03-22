Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 37 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 41 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. От инфекции скончались 4 человека.

В целом, с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 56 инфицированных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 30 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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