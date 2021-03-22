В Крыму задержали шутника, устроившего переполох в ГИБДД

В Крыму установили личность и задержали человека, «заминировавшего» отдел ГИБДД.

Как уже сообщал «Новый День», 2 марта на пульт оперативного дежурного Феодосии поступило сообщение о минировании городского отделения ГИБДД.

На месте работали оперативные службы и кинологи, но никаких взрывчатых веществ в здании не нашли.

Как выяснилось, о бомбе сообщил 54-летний феодосиец.

«Он сообщил о «террористической угрозе» в целях дестабилизации деятельности органов власти», – рассказали в пресс-службе управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), предусматривающей до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 12 марта – тоже по анонимному звонку – искали взрывное устройство и в мэрии Феодосии. Звонил ли уже задержанный «шутник» или это был кто-то другой, пока не сообщается.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 22.03.21

Киев продолжает кошмарить немцев ужасами «Северного потока – 2». / Киев открестился от планов танкового наступления в Донбассе. / В Крыму вынесен приговор предпринимателю, отравившему детей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»