Один из самых популярных туристических маршрутов Крыма стал опасным

Крымчан и туристов предупредили о потенциальной опасности, подстерегающей их на знаменитой Штангеевской тропе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тропа находится на территории Ялтинского горно-лесного заповедника, была создана 1898-1899 годах и считается первой туристской тропой не только в России, но и в мире.

Штангеевская тропа является продолжением не менее известной Боткинской тропы и ведет от живописной скалы Ставри-Кая к водопаду Учан-Су. Часть пути проходит под отвесной скалой – в этом месте тропа очень узка и ограждена перилами, так как от нее склон уходит круто вниз. Ограждения периодически разрушается сорвавшимися со скалы камнями.

Именно это и произошло накануне: камнепад сломал перила, и теперь ходить по тропе опасно, та как есть риск сорваться вниз.

«Рекомендуется воздержаться от посещения эколого-просветительского маршрута «Экологическое кольцо» (Боткинская + Штангеевская тропы) до особого распоряжения. Ограничения распространяются на все категории граждан», – сообщили в администрации ФБГУ «Заповедного Крыма».

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.03.21

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