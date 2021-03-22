И дождь, и снег: в Крыму ожидаются сильные осадки

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона сегодня вечером и в течение 23 марта на полуострове будут идти дождь и мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными, возможны гололедно-изморозевые отложения.

Северо-восточный ветер изменится на северо-западный и усилится до 20-25 метров в секунду.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 22.03.21

Один из самых популярных туристических маршрутов Крыма стал опасным. / «Как можно жёстче!» – премьер Украины призвал ЕС «расширить и усилить» антироссийские санкции. / Запад побоялся злить Путина во время крымских событий – Турчинов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»