И дождь, и снег: в Крыму ожидаются сильные осадки

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона сегодня вечером и в течение 23 марта на полуострове будут идти дождь и мокрый снег. Местами осадки будут очень сильными, возможны гололедно-изморозевые отложения.
Северо-восточный ветер изменится на северо-западный и усилится до 20-25 метров в секунду.
Ялта, Лиана Макоба
Ялта. Другие новости 22.03.21
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