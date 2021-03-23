Симферополь завалит снегом

Крымскую столицу завалит снегом.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС РК, сегодня в Симферополе ожидаются очень сильные осадки. Будет идти снег, местами мокрый.

«В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, – подчеркнули в ведомстве. – Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач».

Горожанам и туристам рекомендуют: МЧС Крыма и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

– при невозможности ограничить выезд на автодороги, быть предельно осторожным на автодороге: строго соблюдать правила дорожного движения, дистанцию, избегая обгонов и резких маневров;

– не обогревать помещения с помощью газовых приборов;

– при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев.

Корме того, крымчан и гостей полуострова просят исключить выход и выезд в горнолесную местность, так как там сегодня тоже ожидаются сильные осадки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.03.21

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