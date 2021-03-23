Бухгалтер одного из симферопольских техникумов «увела» у студентов 11,5 млн рублей

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера одного из симферопольских техникумов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщину подозревают в хищении 11,5 млн рублей, выделенных из бюджета на выплаты студентам. Преступление выявлено следственным отделом УФСБ РФ по РК и Севастополю.

Как выяснилось, бухгалтер при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации трат на питание, полагающихся студентам, вносила в соответствующие реестры на выплаты свои анкетные данные и перечисляла часть предназначаемых студентам выплат на свой банковский счёт. Подобным образом предприимчивая дама «подрабатывала» в течение 5 лет – с 2016 года.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Бухгалтеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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