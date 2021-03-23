В Крыму от коронавируса скончались сразу 5 человек

В Крыму за сутки зарегистрирован 54 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе 2 случая с бессимптомным течением заболевания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За сутки от инфекции скончались 5 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 110 зараженных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 35 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.03.21

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