В Севастополе дорожники повредили исторический памятник

В Севастополе повредили исторический памятник, являющийся объектом культурного наследия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о мемориальной стенке между 1 и 3 бастионами на Корабельной стороне.

Во время Крымской войны русская армия почти год – с 13 сентября 1854 года по 27 августа 1855 года – русская армия защищала город от войск Англии, Франции и Турции. Позже этот период стали называть Первой обороной Севастополя.

Основными опорными пунктами главной оборонительной линии Корабельной стороны являлись 1-й, 2-й, 3-й бастионы и Малахов курган. Пространство между ними заполнялось оборонительными стенками-куртинами с батареями и другими инженерными сооружениями.

В 1905 году, к 50-летию тех событий, на месте Главной оборонительной линии Корабельной стороны была открыта мемориальная стенка между 1-м и 3-м бастионами.

Стенку специально сделали такой высоты, чтобы «она не была похожа на боевую или хозяйственную ограду и тем не вводила бы в заблуждение посетителей, производя впечатление одного из названных значений. Сооружена стенка чтобы «обозначить» бывшее направление оборонительной линии. Без такого приема скоро не было бы и следов от оборонительной линии: частью она расплылась бы от раскапывания, частью была бы застроена. <…>Места орудий обозначены на стенке особой архитектурной вырезкой на некоторое подобие амбразуры. Части войск обозначены чугунными досками, вделанными в стенку на тех пунктах, на которых они наиболее действовали. Вдоль стенки идет пешеходная тропа наподобие тротуара и аллея-шоссе для экипажей» (цитата из Исторического путеводителя по Севастополю, СПб.: типография Гласного Управления Уделов, 1907 – прим. РИА «Новый День»).

Во время Великой Отечественной войны мемориальная стенка была существенно повреждена: были утрачены сотни метров кладки, чугунные доски с надписями. Частично ее реставрировали в в 1958-1959 годах и в 1962 году.

Сейчас мемориальная стенка является объектом культурного наследия регионального значения. В 2017 году были определены границы его охранной зоны. Однако сотрудники «Севдорстроя» умудрились памятник повредить.

«В процессе мониторинга объектов культурного наследия (ОКН) установлен факт нанесения повреждения участку №11 ОКН регионального значения «Мемориальная стенка между 1и 3 бастионами» в трех местах. Предположительно в результате ремонта тротуара и дороги специалистами «Севдорстрой», – написал в соцсетях член севастопольского штаба ОНФ Григорий Донец. – Прибывший через 20 минут после вызова наряд полиции зафиксировал повреждения, выполнил требуемые мероприятия в этом случае».

Фотографии СРОО ПСОКН «МОРСКОЙ ФОРТ»

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