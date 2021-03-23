Крым рискует превратиться в пустыню – климатологи оценили перспективы полуострова

Климат в Крыму станет более засушливым и, возможно, будет походить на климат пустынь. Об этом заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, существующая сегодня на полуострове проблема дефицита осадков связана с изменением климата в целом: исследования показывают, что в связи с глобальным потеплением происходит перераспределение осадков – в северных регионах количество осадков увеличивается, а в южных – уменьшается.

«Поэтому эти регионы аридные (с климатом пустынь) по существу становятся еще более засушливыми», – сообщил Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.03.21

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