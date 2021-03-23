Ковидные страсти: журнал The Times стёр Украину с карты Европы

Британскй журнал The Times опубликовал карту с динамикой распространения коронавируса в Европе, на которой территория Украины обозначена как «Белоруссия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщил российский политолог Владимир Корнилов.

«Боже, какая же зрада (предательство – прим. «НД») зрадная!!! Сегодняшняя The Times поместила карту, на которой «потеряли» Украину. Зато Белоруссия явно приросла территориями... МИД Украины уже вызвал посла Британии?», – написал Корнилов.

«Видимо, британцев настолько шокировал рост заболеваемости в «демократической» Украине, что они решили скрыть её и свалить всё на «тоталитарную» Белоруссию», – иронизируют комментаторы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.03.21

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