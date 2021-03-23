В крупных туристических городах Крыма не работает система оповещения о ЧС

Часть населенных пунктов Крыма не готова к чрезвычайным ситуациям вообще и к сезону лесных пожаров в частности. Об этом заявил и.о. заместителя начальника главного управления МЧС РК Игорь Скуртул.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет не только о небольших селах и поселках, но и о крупных городах.

Так, по словам Скуртула, нарушения пожарной безопасности выявлены в 116 населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. В 101 населенном пункте (в каждом десятом) отсутствует или неисправна звуковая система оповещения о ЧС. По большей части это Алушта, Ялта, Симферопольский и Бахчисарайские районы. В 45 населенных пунктах отсутствуют либо неисправны источники наружного противопожарного водоснабжения. И это снова Симферопольский, Бахчисарайский районы и Ялта.

19 поселений находятся за пределами 20-минутного прибытия пожранной охраны. Чтобы решить эту проблему, можно создать подразделение добровольной пожарной охраны. Однако местные чиновники не спешат решать этот вопрос.

Более того, в ряде муниципалитетов обозначенные проблемы не решаются годами, что ставит под угрозу безопасность крымчан.

Напомним, на прошлой неделе полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов раскритиковал систему оповещения населения Крыма о чрезвычайных ситуациях, обвинив местных чиновников в формализме.

Симферополь, Олег Яковенко

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