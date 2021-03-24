Крым предупредили о новой волне коронавируса

Жителей Крыма предупредили о новой волне коронавируса.

«В целом по России ситуация неоднозначная, – сообщила сегодня глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. – По прогнозам федерального центра ожидается третья волна эпидемии».

По словам Пеньковской, придет ли эта волна на полуостров, будет зависеть от самих крымчан: как они будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Пока заболеваемость коронавирусом в РК снижается: за неделю с 17 по 23 марта зафиксировано на 10% случаев меньше, чем за предыдущую семидневку. Темпы прироста в целом по республике сегодня составляют 0,15. Более высокие показатели отмечены в Бахчисарайском, Сакском и Нижнегорском районах.

Последний на протяжении 3 последних недель является лидером: показатель заболеваемости здесь составляет 91 на 100 тысяч населения, что в 4,5 раза превышает среднекрымский. В лидеры выбился и Красноперекопский район, где показатель заболеваемости составляет 51,5 на 100 тысяч, что в 6,3 раза больше, чем неделю назад.

Добавим, что за сутки в РК выявлено 56 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 37 тысяч 166 зараженных.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.03.21

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