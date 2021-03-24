Украина ввела санкции в отношении полутора десятков предприятий Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения Совбеза Украины о санкциях против граждан и компаний РФ, принятого 19 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ предусматривает введение на 3 года ограничений в отношении 23 граждан России (в основном, это сотрудники силовых структур и чиновники) и трех депутатов Европарламента от Франции: это Виржини Жорон, Жан-Лен Лакапель и Филипп Оливье (они были в Крыму в качестве наблюдателей во время голосования по поправкам к Конституции РФ).

Санкции вводятся и в отношении 82 юридических лиц, часть из которых зарегистрирована и работает в Крыму.

Так, в «черный список» включены ГУПы «Черноморнефтегаз», «Крымгеология», «Крымгазсети», ФГБНУ «Институт природно-технических систем», ПАО «Массандра» со всеми филиалами, еще 5 коммерческих организаций, а также дом отдыха ФСБ России «Прибрежный».

Напомним, санкции подразумевают числе блокировку, ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; запрет на вывод капиталов за пределы Украины; прекращение торговых операций, экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешительных документов, отказ в предоставлении либо отмену виз и так далее.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.03.21

Крым предупредили о новой волне коронавируса. / В крупных туристических городах Крыма не работает система оповещения о ЧС. / В отношении экс-начальника департамента городского хозяйства Евпатории возбудили третье уголовное дело. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»