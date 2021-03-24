Подавляющее большинство иностранцев проигнорировало запрет на владение землей в Крыму

Менее 5% иностранцев, владеющих землей в Крыму, отказались от нее после введения запрета на владение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20 марта вступил в силу указ президента РФ, запретивший гражданам других государств владеть земельными участками в 19 из 25 районов республики и в 8 из 12 муниципалитетов Севастополя.

Иностранцам стала недоступна земля в Алуште, Армянске, Бахчисарае, Джанкое, Евпатории, Керчи, Кировском, Нижнегорском, Раздольном, Красноперекопском, Ленино, Саках, Симферополе, Советском, Судака, Феодосии, Черноморском, Ялте.

В Севастополе запрет касается Андреевского, Балаклавского, Гагаринского, Качинского, Ленинского, Нахимовского, Орлиновского муниципальных округов и Инкермана.

По данным Росреестра, год назад гражданам других государств принадлежали на полуострове 11,5 тысяч земельных участков, пишет РБК. После подписания указа это число снизилось 11 тысяч, или на 4,35%.

Напомним, иностранцам давали год на то, чтобы передать права на землю гражданам РФ. Теперь землю будут продавать в принудительном порядке.

В ЕС расценили ситуацию, как «принудительную интеграцию» Крыма в состав России и пригрозили новыми санкциями.

В целом, землей в Крыму владеют представители 53 государств. 85% из них – граждане Украины, 2,6% – граждане Германии, 2% – граждане Казахстана. В первую пятерку «крымских землевладельцев» входят жители Узбекистана и Израиля.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.03.21

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