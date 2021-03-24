В Крыму от коронавируса все чаще умирают те, кто обратился к врачам в первые дни заболевания

В Крыму отмечена тревожная тенденция: среди умерших от коронавируса доля тех, кто обратился за медицинской помощью в первые 2-3 дня заболевания, превысило половину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю от инфекции скончались 29 крымчан. 58% из них обратились за помощью на ранних стадиях заболевания – это самый высокий уровень за все время эпидемии.

96% умерших за неделю – люди старше 65 лет.

За последние сутки от ковида в РК умерли еще 5 человек. В целом с начала эпидемии жертвами коронавируса стали 1 тысяча 40 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.03.21

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