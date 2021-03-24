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Среда, 24 марта 2021, 14:54 мск

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Президент Украины подписал распоряжение о прекращении своих полномочий

Фото: novyny.org

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о прекращении своих полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ появился на официальном сайте офиса президента в разделе «Распоряжения». Правда, через некоторое время его удалили, но Интернет, как известно, помнит все.

«Все дело в ошибке, которую допустили в распоряжении об увольнении Аллы Полищук с должности главы Кропивницкой районной госадминистрации Кировоградской области», – пишет telegram-канал «Украина Online». Увольнение чиновницы аргументировали «окончанием срока полномочий Президента Украины».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.03.21

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