Президент Украины подписал распоряжение о прекращении своих полномочий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о прекращении своих полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ появился на официальном сайте офиса президента в разделе «Распоряжения». Правда, через некоторое время его удалили, но Интернет, как известно, помнит все.

«Все дело в ошибке, которую допустили в распоряжении об увольнении Аллы Полищук с должности главы Кропивницкой районной госадминистрации Кировоградской области», – пишет telegram-канал «Украина Online». Увольнение чиновницы аргументировали «окончанием срока полномочий Президента Украины».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.03.21

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