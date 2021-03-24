В Крыму усилили меры профилактики ковида на границе с Украиной, но опасность пока исходит из Турции

В Крыму усилили меры профилактики на пунктах пропуска с Украиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове отмечают рост туристического потока. За минувшую неделю в Крым въехали 4,5 тысячи человек. 4 тысячи 191 прибыли через границу с Украиной.

При этом далеко не все выполняют требование о предъявлении результатов анализа на коронавирус в течение 3 дней после въезда на территорию РК. Так, на прошлой неделе в суд было передано 20 материалов о привлечении к административной ответственности за подобное нарушение.

С учетом увеличивающегося числа туристов, а также в связи с весенними каникулами у школьников решено увеличить число сотрудников Роспотребнадзора в пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщила сегодня главный санитарный врач РК Наталья Пеньковская. Аналогичное «усиление» планируется и майские праздники.

Правда, пока наибольшие проблемы медикам доставляют не въезжающие с Украины, а прибывающие из Турции. За последние 3 месяца на вернувшихся из этой страны приходится наибольшее число завозных случаев ковида. Например, на минувшей неделе в РК зафиксировано 4 факта заграничного заражения коронавирусом – все в Турции.

Симферополь, Лиана Макоба

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