Глава в шоке: в Крыму бюджетные учреждения до сих пор работают «при лучине»

В Крыму некоторые бюджетные учреждения до сих пор работают «при лучине». Это неожиданно выяснилось сегодня во время заседания оперативного штаба по профилактике в РК коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские власти год не могли добиться от руководителей организаций и предприятий установки рециркуляторов, позволяющих обеззараживать воздух в помещениях. Наконец, процесс сдвинулся с мертвой точки: рециркуляторы начали закупать. Но некоторые из них по-прежнему не работают. Так, в отделении Почты Крыма (село Грушевка на территории Судакского городского округа) оборудование бездействует, так как, по словам сотрудников, в помещении не хватает розеток.

А в библиотеке села Лесное (в том же Судаке) рециркулятор есть, но нет электричества.

Эта новость буквально шокировала главу РК Сергея Аксенова: «Нет электроэнергии в библиотеке?! – переспросил он. – В XXI веке?! Это что такое? Удивительно даже».

Проблему с электричеством в библиотеке обещали решить, а руководству населенного пункта придется объяснить не только, почему у них до сих пор не электрифицировано одно из бюджетных учреждений, но зачем они потратили деньги на оборудование, которое невозможно использовать.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 24.03.21

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