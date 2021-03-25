В Крыму от коронавируса умерли еще 5 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 44 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 12 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 больной приехал из-за рубежа. От инфекции скончались 5 человека.

В целом, с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 223 инфицированных. Жертвами ковида стали 1 тысяча 45 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.03.21

Около 1 тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста. / «Будем арестовывать все»: Крым может потребовать у Украины 10 трлн рублей. / На Украине сообщили о двух смертях после вакцинации препаратом Covishield. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»