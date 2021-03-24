«Будем арестовывать все»: Крыма может потребовать у Украины 10 трлн рублей

Крым может выставить Киеву счет за водную блокаду на 10 трлн рублей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК продолжается работа над иском к Украине за перекрытие Северо-Крымского канала. При расчетах учитывается стоимость строительства канала, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и экологии республики, здоровью крымчан, а также средства, потраченные Россией на решение проблемы водного дефицита.
В данный момент документально подтверждено 1,5 трлн рублей ущерба. Но в правительстве Крыма не исключают, что сумма претензий может достичь 10 трлн рублей.
«Мы будем арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ», – цитирует «Интрефакс» спикера Госсовета РК Владимира Константинова.
Иск собираются подать в середине текущего года. За ним последует иск за энергоблокаду полуострова.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.03.21
На Украине сообщили о двух смертях после вакцинации препаратом Covishield. / На Украине может быть введен полный локдаун. / Следком РФ возбудил уголовное дело по факту убийства снайпером пенсионера в Донбассе. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube