Около 1 тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста

Около 1 тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста вместе со сторонниками Алексея Навального.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соратники оппозиционера объявили о готовящейся весенней акции в поддержку Навального и предложили желающим ее поддержать зарегистрироваться на специально созданном сайте и отметить место своего нахождения на карте.

В Крыму зарегистрировались уже более 900 человек. Больше всего – в Симферополе, чуть меньше – в Севастополе. На третьем месте – курортная Ялта.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.03.21

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