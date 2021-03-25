Около 1 тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста вместе со сторонниками Алексея Навального.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», соратники оппозиционера объявили о готовящейся весенней акции в поддержку Навального и предложили желающим ее поддержать зарегистрироваться на специально созданном сайте и отметить место своего нахождения на карте.
В Крыму зарегистрировались уже более 900 человек. Больше всего – в Симферополе, чуть меньше – в Севастополе. На третьем месте – курортная Ялта.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.03.21
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