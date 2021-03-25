В Севастополе задержали за взятку экс-начальника ГЖИ

В Севастополе задержан бывший главный государственный жилищный инспектор. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, с ноября 2018 года по февраль 2021 года чиновник получил получил взятку деньгами и имуществом на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей за оказание общего покровительства управляющим компаниям, за предупреждение о поступающих жалобах, запланированных проверках и непривлечение к административной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Сейчас СК и МВД при поддержке Росгвардии проводят обыски и другие следственные действия, чтобы установить других лиц, причастных к преступной схеме.
Отметим, что в указанные сроки главным управлением Государственного жилищного надзора Севастополя руководил Дмитрий Яньков.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.03.21
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