В Ялте за хищение 12 млн бюджетных рублей задержали директора транспортного предприятия

Ялта, Март 25 (Новый День, Олег Яковенко) –В Ялте задержали директора транспортного предприятия. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, директор транспортного предприятия Ялты предоставлял в департамент социальной политики городской администрации ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории.

В итоге, на основании предоставленных документов из бюджета Республики Крым перевозчик незаконно получил порядка 12 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершённого лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Крым. Другие новости 25.03.21

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