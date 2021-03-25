В Госдепе США потребовали от Путина «вывода российских войск» из Донбасса

Госдеп США требует от Москвы «прекратить огонь» в Донбассе, «вывести войска» и передать Киеву контроль над границей, утверждая, что таковы «обязательства» России и лично Путина в рамках Минских соглашений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», очередные обвинения Вашингтона в адрес Кремля озвучил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент в интервью «Голосу Америки».

Кент выразил озабоченность обострением ситуации на востоке Украины и потребовал от Путина выполнить «обязательства 2015 года», когда были подписаны Минские соглашения.

«Мы очень обеспокоены. В открытых источниках появляется информация о действиях на линии соприкосновения. Новые траншеи возле старого аэропорта (Донецкого – прим. «НД»), закрытие пунктов пропуска и гуманитарного доступа. Мы внимательно наблюдаем и, безусловно, планируем отправлять сигналы при необходимости. Я думаю, что главное – это наши ожидания от России», – заявил он.

«Президент Путин и Россия должны выполнить те обязательства, которые Путин взял на себя в феврале 2015 года, шесть лет назад. Полное прекращение огня, вывод российских войск из Украины, и восстановление Украиной контроля над своей границей. Сейчас, семь лет спустя, Россия не выполнила своих обязательств», – утверждает Кент.

Напомним, согласно Минским соглашениям, Россия является гарантом их соблюдения, а не участником конфликта в Донбассе. Кроме того, контроль над границей передаётся Киеву только после закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса, объявления полной амнистии и проведения в ЛДНР всеобщих выборов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.21

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