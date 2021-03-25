«Чтобы сократить население» – 71% украинцев заявляет об искусственном происхождении коронавируса

Подавляющее большинство украинцев уверено в искусственном происхождении коронавируса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого украинской социологической группой «Рейтинг».

71% опрошенных не сомневается в искусственном происхождении вируса, однако мнение респондентов расходится относительно целей его появления.

31% украинцев считает, что коронавирус является продуктом научного эксперимента. 27% уверены, что он создан в качестве биологического оружия. О том, что цель «разработки вируса» – это уменьшение количества населения, говорят 40%. Еще 17% полагают, что вирус выведен для создания глобального экономического кризиса. 16% украинцев увидели в искусственном происхождении вируса коммерческие интересы крупных фармкомпаний. 12% называют целью эксперимента «контроль над людьми».

О естественном происхождении коронавируса заявляют лишь 19% граждан Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.03.21

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