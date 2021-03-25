Спрос на украинское гражданство в мире упал в четыре раза

Президент Владимир Зеленский выдал гражданство Украины 260 иностранцам в 2020 году. При этом желающих обзавестись украинским паспортом оказалось в четыре раза меньше, чем годом ранее.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную миграционную службу страны.

Всего украинский президент подписал в прошлом году указы о предоставлении гражданства 251 иностранцу и 9 лицам без гражданства.

Первые пять мест среди получивших украинское гражданство в 2020 году распределились следующим образом: Россия – 56, Сирия – 27, Армения – 27, Ирак – 22, Афганистан – 16, Ливан – 14.

В 2019 году украинские паспорта получили от Зеленского 1 090 иностранцев, среди них 180 россиян.

Напомним, ранее Владимир Зеленский широко разрекламировал решение Украины предоставлять гражданство «Незалежной» жителям «дружественных стран», кроме России. Что касается РФ, то украинский президент пообещал выдавать паспорта только российским «борцам с путинским режимом».

Симферополь, Валентин Карамазов

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