Угроза с севера: на Крым надвигается снежный фронт

На Крым надвигается снегопад: непогода движется с севера – с территории Украины.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня вечером и завтра, в связи с прохождением атмосферного фронта, в Крыму ожидаются осадки (местами сильные) в виде дождя и мокрого снега. Возможны гололед и изморозевые отложения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.03.21

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