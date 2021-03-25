Безработные и чиновники: на пост симферопольского градоначальника претендуют 8 человек

Прием документов от претендентов на пост главы администрации Симферополя завершен: о желании занять кресло градоначальника заявили 8 человек.

Как уже сообщал «Новый День», 17 февраля Елена Проценко подала в отставку с официальной формулировкой «по собственному желанию». Городской Совет депутатов отставку принял и назначил конкурс по выборам следующего градоначальника на 29 марта.

Прием документов должен был завершиться 19 марта. Накануне этой даты сообщалось, что заявки подали 2 человека. Видимо, остальные подсуетились в последний день. Полный список озвучили только сейчас.

Итак, на кресло главы администрации Симферополя претендуют:

Юрий Бравников – консультант отдела управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма;

Антон Ганин – индивидуальный предприниматель;

Евгения Дементьева – секретарь по идеологической работе КРО КПРФ;

Валентин Демидов – исполняющий обязанности главы администрации Симферополя;

Сергей Ечмаков – заместитель директора по развитию муниципального унитарного предприятия Симферополя «Метроград»;

Евгений Майоров – начальник юридического отдела межрегионального отдела ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казачества России» в Симферополе;

Зульфие Халикова – временно не работает;

Михаил Шумилин – временно не работает.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.03.21

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