Безработные и чиновники: на пост симферопольского градоначальника претендуют 8 человек

Прием документов от претендентов на пост главы администрации Симферополя завершен: о желании занять кресло градоначальника заявили 8 человек.
Как уже сообщал «Новый День», 17 февраля Елена Проценко подала в отставку с официальной формулировкой «по собственному желанию». Городской Совет депутатов отставку принял и назначил конкурс по выборам следующего градоначальника на 29 марта.
Прием документов должен был завершиться 19 марта. Накануне этой даты сообщалось, что заявки подали 2 человека. Видимо, остальные подсуетились в последний день. Полный список озвучили только сейчас.
Итак, на кресло главы администрации Симферополя претендуют:
Юрий Бравников – консультант отдела управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма;
Антон Ганин – индивидуальный предприниматель;
Евгения Дементьева – секретарь по идеологической работе КРО КПРФ;
Валентин Демидов – исполняющий обязанности главы администрации Симферополя;
Сергей Ечмаков – заместитель директора по развитию муниципального унитарного предприятия Симферополя «Метроград»;
Евгений Майоров – начальник юридического отдела межрегионального отдела ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казачества России» в Симферополе;
Зульфие Халикова – временно не работает;
Михаил Шумилин – временно не работает.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.03.21
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