Суточная выявляемость коронавируса в Крыму подскочила до 60

В Крыму за сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. Последние 10 дней этот показатель колебался от 52 до 57.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. От инфекции скончались 4 человека.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 37 тысяч 283 инфицированных, жертвами инфекции стали 1 тысяча 49 человек.

Отметим, власти РК решили: ситуация с ковидом стабилизировалась настолько, что отпала необходимость в проведении еженедельного штаба по борьбе с инфекцией. На текущей неделе штаб собирался в последний раз. При этом последние 3 дня суточная выявляемость растет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.03.21

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